La Champions League si prepara a partire in tv in Italia anche con la sua versione in chiaro. Da mercoledì 18 settembre, dalle 20.20 su TV8, Leo Di Bello e Sarah Castellana condurranno lo studio pre e post-partita per le sfide della massima competizione europea per club, che saranno trasmesse per tutti gli spettatori interessati. Come noto, Sky ha deciso di riservare gli incontri tra delle squadre italiane ai propri abbonati. Su TV8 andrà così in onda ogni turno la migliore sfida tra big straniere, a cominciare dall'incontro del Parc des Princes PSG-Girona.

Ad accompagnare i conduttori in studio nella Champions Night, una ricca platea di ospiti importanti quali Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Aldo Serena, Stefano De Grandis e Nicola Savino. E in seconda serata TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio.