La Champions League 2024-2025 ha preso ufficialmente il via quest'oggi: sono stati infatti effettuati i sorteggi del primo turno di qualificazione, che si disputerà tra il 9 e il luglio prossimi. Sarà la prima edizione con il nuovo format a 36 squadre, il cammino terminerà il 31 maggio 2025 con la finale di Monaco di Baviera.

Questi gli abbinamenti del primo turno:

Slovan Bratislava (SVK) - Struga (NMD)

The New Saints (GAL) - Decic (MNE)

Borac Banja Luka (BIH) - Egnatia (ALB)

Hamrun Spartans (MAL) - Lincoln Red Imps (GIB)

Ballkani (KOS) - Santa Coloma (AND)

Flora Tallinn (EST) - Celje (SLO)

Klaksvik (FRO) - Differdange (LUX)

FK Panevėžys (LTU) - HJK Helsinki (FIN)

FC RFS (LVA) - Larne FC (NIR)

Vikingur Reykjavík (ISL) - Shamrock Rovers FC (IRL)

Virtus A.C. 1964 (SMR) - Fotbal Club FCSB (ROU)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) - FC Dinamo Batumi (GEO)

FC Ordabasy (KAZ) - FC Petrocub (MDA)

FC Dinamo Minsk (BLR) - FC Pyunik (ARM)