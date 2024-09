Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Sport Mattino e News, Fernando Orsi ha parlato di Frattesi. Di seguito le sue convinzioni valutative: "Frattesi? Al posto suo gioca Barella, a meno che non giochino insieme ma hanno qualità diverse. Ma all’Inter se non gioca Mkhitaryan gioca Zielinski, per Barella c’è Frattesi, mentre per Calhanoglu gioca Asllani. Inutile che venga punzecchiato continuamente Simone Inzaghi. Sono quelle le posizioni. Lui va avanti per la sua strada come giusto. Spero che un giorno Frattesi non debba andare via dall’Italia per andare tipo in Premier League", ha concluso.