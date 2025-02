Quella vissuta al Konami Youth Development Centre è stata sicuramente una giornata particolare per Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Women ma soprattutto artefice, qualche anno fa, della strepitosa cavalcata promozione dell'Inter Women che conquistò la Serie A con un cammino da autentica corazzata, con un solo pareggio e tutte vittorie. Una stagione storica che il gruppetto di tifosi interisti presenti ad Interello non ha dimenticato.

E per questo motivo, hanno deciso di omaggiare il tecnico argentino, cognato del vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, con uno striscione: "In questo campo hai scritto la storia, De La Fuente Milano ti amerà per sempre".