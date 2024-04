Si allontana la zona Champions per l'Olympique Marsiglia, che perde 2-0 in casa contro il Paris Saint-Germain nonostante un'espulsione al 40' del primo tempo che ha colpito la capolista (quella di Lucas Beraldo). I parigini sono però passati nel secondo tempo con Vitinha e Ramos. Ora l'OM è a sette punti dalla quarta piazza che porterebbe ai preliminari di Champions League e a dieci dalla terza, che porta alla qualificazione diretta. I marsigliesi sono in corsa anche in Europa League, vincendo sarebbero nella massima competizione europea.

Nell'OM gioca Joaquin Correa, per il quale il riscatto da parte dei marsigliesi è obbligatorio solo in caso di accesso alla Champions.