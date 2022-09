Vittoria importantissima questa sera al Mediolanum Forum di Assago per l'Italia della pallacanestro, che nella quarta giornata del girone C degli Europei ha superato la Croazia col punteggio di 81-76 al termine di un match elettrizzante e ricco di colpi di scena. Una vittoria che fa impazzire di gioia il ct azzurro Gianmarco Pozzecco, che dopo la sirena di fine partita fa esplodere tutta la sua felicità anche con i suoi amici della BoboTV, presenti al gran completo a bordo parquet: sorrisi, schiaffoni e un bellissimo abbraccio collettivo con Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola per celebrare una vittoria molto pesante per il cammino degli Azzurri, che hanno certificato il loro passaggio alla seconda fase. Ad assistere all'incontro era presente anche il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti.