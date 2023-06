Nell'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha parlato anche dei giovani italiani, soffermandosi in particolar modo sul reparto offensivo. "Perché pochi giovani italiani in Serie A e ancora meno centravanti? Perché gli attaccanti hanno ancora meno spazio - le sue parole -. Pellegri lo abbiamo chiamato due volte quando era andato al Monaco, ma si è fatto male, ha avuto degli anni difficili. Non è male Colombo. Anche Pio, l'ultimo dei fratelli Esposito, è forte. Speriamo si consolidi".