L'aver evitato i playoff di Champions diminuisce solo parzialmente gli impegni di febbraio dell'Inter, attesa questa settimana dalla doppia sfida con la Fiorentina tra recupero del match del Franchi e sfida di San Siro fissata in agenda lunedì prossimo.

La prosecuzione di Fiorentina-Inter, sfida valida per la 14ª giornata di Serie A, si disputerà giovedì 6 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.