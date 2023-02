Avrebbe posato gli occhi nella terza serie turca l'Inter, sempre attenta alla crescita dei giovani talenti in giro per il mondo. A rivelarlo è Ömer Furkan Banaz, presidente del Bursaspor, che annuncia come i nerazzurri e la Roma abbiano sondato il terreno per il talento Tuğhan Yıldız: "Abbiamo ricevuto degli interessamenti per il nostro classe 2006 da Roma e Inter, due delle squadre più importanti del calcio mondiale. Questo ci fa capire l'importanza del nostro settore giovanile".