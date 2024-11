Quattro precedenti e quattro vittorie: questo il bottino dell'Inter nelle partite dal 34enne arbitro di Como Andrea Colombo, designato per la sfida di sabato pomeriggio contro il Verona. L'ultimo incrocio è storico: si tratta infatti del celeberrimo derby del 22 aprile 2024 vinto in casa del Milan, che ha certificato la conquista dello Scudetto della seconda stella per i nerazzurri.