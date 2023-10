Il poker dell'Inter a Salerno ha intrattenuto davanti alla tv 697.084 spettatori. Questi i dati degli ascolti di DAZN per la sfida tra nerazzurri e Salernitana, match che - va ricordato - è stato trasmesso in co-esclusiva con Sky. Nel complesso, sono quasi 5 milioni e 700 mila le persone che hanno assistito al week-end di partite, con Atalanta-Juventus in cima alle gare più viste (1.134.800).