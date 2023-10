È stato un mese decisamente positivo, quello appena terminato, per l'Inter. I nerazzurri hanno chiuso ottobre con un primo posto in classifica a +2 sul secondo posto, ora occupato dalla Juventus. Il grande rendimento della formazione di Simone Inzaghi si riflette anche sull'undici del mese stilato da WhoScored.

Sono infatti tre i nerazzurri inseriti nell'undici tipo della Serie A: nessuna squadra ne ha così tanti. I prescelti sono Francesco Acerbi in difesa, Hakan Calhanoglu a centrocampo e Marcus Thuram in difesa. Completano l'undici Di Gregorio in porta, Ciurria, Djimsiti e Kostic nella retroguardia, Reinier e Ferguson a centrocampo e Soulé-Kvaratskhelia in attacco.