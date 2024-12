Un 'ospite d'eccezione' ha accompagnato l'Inter sul pullman che ha portato la squadra a Malpensa, da dove la squadra di Simone Inzaghi ha preso il volo per Leverkusen: si tratta di Dilan Zarate, centrocampista dell'Under 20 di Andrea Zanchetta. La presenza del giocatore colombiano col gruppo della prima squadra è presto spiegata: Zarate si è allenato proprio coi più grandi quest'oggi e ha approfittato di questo 'strappo' per arrivare in Germania. Dove sarà comunque a disposizione di Zanchetta per la partita di Youth League, l'ultima della fase campionato.