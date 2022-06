La normativa applicata nel momento in cui l'attività calcistica è ripresa dopo lo stop per l'emergenza Covid diventa ora una delle regole ufficiali del gioco del calcio: nel corso della 136a Assemblea Generale Annuale di Doha, l’IFAB ha infatti ratificato le modifiche e i chiarimenti alle regole che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022 e tra queste c'è l'introduzione definitiva delle cinque sostituzioni a disposizione degli allenatori, dopo che la modifica era stata prorogata più volte in seguito alla sua introduzione durante la pandemia. Confermata anche l’attuale limitazione dei tre momenti per effettuare i cambi oltre all’intervallo. L'associazione ha deciso di allungare anche il numero di componenti della panchina. Dal comunicato sul sito dell'IFAB infatti emerge come il numero massimo di giocatori da poter portare in panchina salirà da 12 a 15 elementi.