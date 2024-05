Antonio Oliveira, allenatore del Corinthians, ha chiesto ai dirigenti del Timao almeno cinque nomi di valore per rinforzare la squadra. Tanti i rumors scatenatisi nelle ultime ore, che riguardano anche vecchie conoscenze del campionato italiano come Gabigol e l'ex Parma Hernani. I tifosi della compagine brasiliana, però, sembrano essere stuzzicati da una nuova suggestione, che porta all'attaccante cileno dell'Inter Alexis Sanchez.

Il nome del Tocopillano è emerso prepotentemente in orbita Corinthians in quanto l'ex bandiera del club Marcelino Carioca, intervistato da Radio MC7, ha rivelato un'indiscrezione di mercato di sua mano facendo un po' l'indovino: "In Italia c'è un attaccante dell'Inter che il Corinthians vuole provare a prendere. Il presidente Augusto Melo è volato a Londra, ma c'è un intermediario presente a Milano. Aspettiamo di vedere se è vero o no", le sue parole.