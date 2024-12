Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex Napoli Raffaele Di Fusco parla così della lotta Scudetto in Serie A: "Per quanto riguarda la lotta al titolo - ha esordito - fare percentuali è difficile anche perché stiamo assistendo ad un campionato così equilibrato che non si vedeva da anni. Credo che come ho sempre detto il Napoli possa arrivare tra le prime tre: l'Inter è la favorita in assoluto anche perché ha due squadre e mezzo, mentre per l'Atalanta le tre competizioni possono essere un problema. La formazione di Conte ha il vantaggio che fa solo il campionato..."

Il rendimento del Napoli è quello che si aspettava?

"Sì, dopo questa rivoluzione non è semplicissimo poter pensare subito allo scudetto. Conte intanto ha inviato... una letterina a Babbo Natale con le sue richieste per il mercato di gennaio e giugno. Per vincere serve programmare e Conte lo sta facendo. Non gli interessa la bellezza o lo spettacolo, le sue sono squadre pratiche".