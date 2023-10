L'ex centrocampista del Benfica Joao Alves presenta per Sportitalia.com la sfida di Champions League di domani tra le Aguias e l'Inter: "L'Inter è migliorata tantissimo e l'approdo alla finale dello scorso anno ha aumentato la fiducia di una squadra che era già grande. Il Benfica sta ancora cercando di riequilibrare la squadra. Ci sono tanti dubbi per Roger Schmidt".

Il principale pericolo per Inzaghi sarà Di Maria?

"Certo, Di Maria è di un altro livello ed in queste partite tira fuori il meglio di sé".

Lautaro Martinez è già in doppia cifra: la preoccupa?

"Lautaro è molto bravo, è un giocatore tipicamente latino caratterialmente e per caratteristiche. Poi è molto intelligente, ma il Benfica ha dei difensori molto bravi al centro che lo possono controllare, secondo me".