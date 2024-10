Il sito PianetaBari.it ha raggiunto Yksel Osmanovski, attaccante svedese che ha indossato la maglia dei biancorossi sul finire degli anni '90, un periodo storico particolarmente importante per la squadra biancorossa che Osmanovski ricorda con emozione: "È chiaro che ho molti bei ricordi con il Bari. Il calcio in Italia in quel periodo era il più forte del mondo. Ricordo quando prendevamo punti contro le grandi squadre come Inter e Milan, specialmente in casa allo Stadio San Nicola. Segnai due gol a San Siro contro il Milan nella stagione 1998-99 e festeggiare con i tifosi in trasferta fu meraviglioso. L’1-1 contro il Milan in casa nel 1999-2000 fu forse uno dei gol più belli che abbia mai segnato".

Memorabili anche le gare con l’Inter al San Nicola: "Contro l’Inter vincevamo spesso, ricordo un 1-0 in casa e un 3-2 in trasferta. L’atmosfera allo Stadio San Nicola, nei suoi momenti migliori, era magica".