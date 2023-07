Lasciando da parte il tifo interista, Marco Mugnon si è detto contento del traferimento imminente al Milan di Yunus Musah, centrocampista che ha allenato ai tempi del Giorgione, squadra di Castelfranco Veneto: "So che potevano esserci possibilità per i nerazzurri e mi dispiace, da allenatore però sono contentissimo perché Pioli in questi anni ha fatto un gran lavoro - ha raccontato durante "A tutto mercato minuto per minuto", trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva -. Non so se andare all'Inter gli avrebbe fatto bene, ora gli serve un mister che gli dia spazio.

Spero abbia preso la scelta giusta, gli auguro tutto il bene di questo mondo".