Nel corso della conferenza stampa pre-Lazio, Simone Inzaghi ha espresso un parere sulla duttilità tattica di uno dei giocatori che meglio stanno facendo in questo avvio di stagione, Federico Dimarco: "Dimarco è un giocatore moderno, con tecnica, mobilità, che si sta ritagliando uno spazio importante perché se lo sta meritando. Schierarlo da mezzala? Più che da mezzala lo vedo da quinto o da terzo, a seconda delle partite posso scegliere, ho la fortuna di averlo così come Darmian nello stesso ruolo. Di volta in volta cercherò di utilizzarlo dove è più funzionale".