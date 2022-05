Silvio Berlusconi è sicuro: il Milan merita lo Scudetto. "Il mio cuore milanista non può che sperare in un’affermazione del Milan che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato - dice il leader di Forza Italia, ex presidente del Milan e patron del Monza, raggiunto al termine del vertice di centrodestra ad Arcore -. Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Serie A contro il Milan".