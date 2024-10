Ospite di Andrea Ranocchia per il nuovo episodio di 'Frog Talks', l'attore Pierpaolo Spollon è tornato con la mente al 19 maggio scorso, nello specifico alla sera in cui la 'sua' Inter è stata ufficialmente incoronata campione d'Italia sul prato di San Siro: "Il selfie con Bisseck è stato l'unico che ho chiesto perché io mi imbarazzo sempre a chiedere le foto. Però questo ragazzo mi ispira un sacco di fiducia, sono convinto sia stato un acquistone". In sottofondo, si sente la voce di Ranocchia che, riferendosi al difensore tedesco, afferma "E' bravo, è bravo".

Tutti amano Bisteccone

Pierpaolo Spollon ai microfoni di Andrea Ranocchia per il nuovo episodio di Frog Talks #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 21, 2024