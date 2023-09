L’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, intervenuto nel corso della presentazione del nuovo progetto di rigenerazione urbana dell’ex Trotto, si è espresso sul progetto ormai arenatosi del nuovo stadio di San Siro: "Se il progetto del nuovo stadio incontra delle difficoltà è perché è stato messo un vincolo da un ente, cioè la sovrintendenza che rispetto, ma che è diretta emanazione del governo. Se il progetto del nuovo stadio non si riuscirà a realizzare è perché le due squadre non ritengono opportuno rimanere nelle situazioni attuali, perché non rientrava nei loro programmi mantenere lo stadio attuale, ma realizzarne uno nuovo. Questa proposta, quindi, entra in crisi ma non è una responsabilità del Comune, ma di chi ha posto il vincolo, organi che sono sopra il Comune.

Che le squadre, a me piacerebbe, vogliano rimanere qui o vadano altrove noi non ci fermiamo ma estenderemo lo studio Mosaico. Si capirà se lo stadio rimarrà per il calcio o per altre funzioni, ma noi non ci fermiamo, abbiamo una grande area da rigenerare e su questo andremo avanti".