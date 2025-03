Fra pochi minuti, Uruguay e Argentina scenderanno in campo allo stadio Centenario di Montevideo per la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Primo scoglio di questa tornata di gare per l'Albiceleste campione del mondo in carica, che Lionel Scaloni dovrà affrontare senza Lionel Messi e senza Lautaro Martinez, che è stato rimandato a Milano a causa di un problema muscolare.

Per ovviare all'assenza dei due giocatori, il CT Lionel Scaloni si affida ad un tridente con Julian Alvarez al centro e ai suoi lati Thiago Almada e Giuliano Simeone. Partiranno dalla panchina i due giovani nel mirino dell'Inter, Nico Paz e Santiago Castro.