Le spese pazze dei club della Saudi Pro League, che stanno saccheggiando il calcio europeo a suon di offerte astronomiche, non piacciono per nulla a Gianfranco Zola: "Questa è una bolla creata da proprietari estremamente ricchi disposti a spendere qualsiasi cifra pur di prendere dei campioni - il pensiero di Magic Box a Sky Sport -. Per me non è un bene perché si perdono i reali valori. E' impossibile contrastare questo potere economico, non solo per l'Italia. Noi dobbiamo diventare bravi a creare giocatori in casa, per poi farli crescere".