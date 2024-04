La prossima stagione, Inter e Milan non saranno le sole rappresentanti di Milano nel calcio professionistico. La notizia, nell'aria da tempo, oggi ha trovato l'ufficialità: grazie al successo per 3-0 ottenuto contro il Borgosesia, l'Alcione Milano 1952 si assicura aritmeticamente il primo posto nella classifica del Girone A di Serie D con 78 punti in 36 partite e conquista la Serie C per la prima volta nella sua storia, diventando così la terza portabandiera del capoluogo lombardo. Nel 2024-2025, quindi, ci sarà sul cielo di Milano qualche sfumatura di arancione e blu, i colori del club, tra il nero, il rosso e l'azzurro...