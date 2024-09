Koni De Winter è riuscito a realizzare il suo primo (e pesante) gol in Serie A nel pazzo finale di Genoa-Roma. Raggiunto da TMW, Fabrizio Lioi, agente del giocatore, racconta un aneddoto sul suo assistito che riguarda anche la sfida con l'Inter nella prima giornata di Serie A: "Dopo la gara contro l'Inter io e altre persone allo stadio per vedere la sua partita avevamo deciso di tornare a piedi nell'albergo che avevamo prenotato a 10 minuti dal Ferraris. E lui non s'è fatto problemi nel venire con noi, con lo zaino in spalla e con la cena consegnata dal club, e fare una passeggiata per le strade di Genova fino al nostro albergo. Non è proprio una scena che si vede tutti i giorni".