L'ex calciatore Massimo Paganin, ospite dei colleghi di TMW Radio, ha analizzato la chiave bianconera paragolandola con quella nerazzurra: "Credo che la Juve abbia la possibilità di costruire una squadra e vincere. Nell'ultimo periodo non ha fatto bene, ma deve lavorare sul lungo termine come sta facendo. Credo stia lavorando nella direzione giusta per colmare il gap con Inter e Milan che sono più avanti nel progetto".