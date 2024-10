L'ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Lotta Scudetto Napoli e Inter? "E' presto: una vittoria oggi, una domani... Ogni vittoria vale tre punti, non di più. Chi mi piace, come squadra? Non ho ancora visto il Milan e la Juventus, di cui tutti parlavano. Tranne Napoli ed Inter, non ho visto grandi squadre pronte a lottare fino alla fine per lo Scudetto".