Paolo Condò, ospite di Sky Sport, si è soffermato sui gol incassati dall'Inter contro il Torino, dichiarando: "Guardiamo i momenti: il primo lo subisce dopo il 2-0, il secondo subito dopo lo stop di Zapata. Due momenti che fanno pensare ad un calo di tensione. Non ci sono grandi differenze, la partita di oggi (ieri, ndr) è simile a quella con la Stella Rossa. Ha dei principi di gioco molto codificati, oggi (ieri, ndr) si è visto: sovraccaricare la fascia destra per poi andare a sinistra per arrivare al gol".