Intervistato da Sky Sport, Michele Paramatti ha ricordato gli anni felici vissuti con la maglia del Bologna, focalizzandosi su una statistica particolare che lo lega all'Inter: "Per quattro anni consecutivi ho fatto gol ai nerazzurri, per tre di fila a San Siro. Il rimprovero di Ulivieri per l'inchino come esultanza? Ulivieri? Non sa cosa si prova perché non ha mai segnato al Meazza", ha concluso ridendo l'ex difensore.