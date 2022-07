Urbano Cairo , presidente del Torino, ha lanciato un grido di allarme per lo stato di salute del calcio italiano in occasione della presentazione del 'Festival dello Sport' organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Va ripensato, siamo arrivati a un livello esagerato - ha spiegato -. Già prima del Covid i conti non andavano bene, oggi ancora di più. Ripensiamo a quando il calcio italiano valeva 900 milioni di euro di diritti televisivi, eravamo secondi solo dietro l'Inghilterra. Tutti gli altri, dalla Spagna alla Germania, erano dietro".

I tempi ora sono radicalmente cambiati in peggio per il movimento pallonaro del belpaese, evidenzia Cairo: "Non siamo riusciti a capire cosa andava fatto per diffondere il calcio italiano nel mondo. Cosa che invece ha fatto la Spagna. Rispetto al calcio inglese e spagnolo, l'Italia ha un livello di fatturato inferiore che non permette di fare investimenti. Non è facile oggi trovare mecenati che spendono 100 milioni di euro all'anno per coprire le perdite. È una cosa illogica. Bisogna riflettere molto sul futuro del calcio. Il Festival ne sarà l'occasione: potrebbe diventare una sorta di mini stati generali del calcio. Perché così com'è oggi il calcio non è più sostenibile".