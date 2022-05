Contrariamente ad alcune indiscrezioni di stampa uscite negli ultimi giorni, il matrimonio sportivo tra l'Inter e Samir Handanovic non è in discussione. Almeno stando alle informazioni in possesso di Silvano Martina, che le ha svelate ai colleghi di Calciostyle.it: "Io ho notizie che rinnoverà a breve e sarà ancora il portiere titolare dell’Inter". Nella prossima stagione, infatti, il capitano dovrà vedersela con la concorrenza di André Onana, portiere promesso sposo dei nerazzurri.