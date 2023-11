Intervistato da TMW. l'agente Davide Lippi parla così dei possibili colpi di mercato in casa Inter e Milan, con i nomi di Jonathan David per il Milan e Mehdi Taremi per l'Inter che svettano su tutti gli altri: "Mi risulta che il Milan voglia prendere una punta. Taremi? Vale il discorso di prima, mi sembra che l'Inter stia facendo un bel percorso e che davanti hanno quattro attaccanti. La squadra è completa, bisogna stare attenti a inserire chi possa avere aspettative di minutaggio.

L'Inter ha la miglior rosa del campionato, sta andando come pensavo, sono tra chi gioca meglio. Giustamente ho visto che hanno rinnovato i loro dirigenti, con merito. A giugno terranno sott'occhio le opportunità, fino ad oggi hanno dimostrato di saperci arrivare, anche con scadenze e parametri zero".