Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto oggi Massimo Grillo, agente di Assan Ceesay, ex calciatore del Lecce che in estate ha scelto di andare a giocare nella Saudi League, al Damac.

"Credo che le favorite per questo scudetto siano Inter e Juventus - ha detto in relazione al nostro campionato - che hanno le rose sia qualitativamente che quantitativamente più forti. L'Inter è intervenuta sul mercato in maniera chirurgica facendo molto bene, mentre la Juventus non ha stravolto una base importante. Un passo indietro ci sarà ovviamente il Napoli campione d'Italia, anche se orfano di Luciano Spalletti e di Kim, aggiungo. Come il Milan, che ha fatto un bel mercato. E 4 outsider: Fiorentina, Atalanta, Lazio e Roma che vedremo dove arriveranno.

La regina del mercato per me è stata l'Inter che si è mossa in modo appunto chirurgico e veloce. Dietro metto il Milan che ha fatto un lavoro molto interessante, ma che ha un compito non facile che è quello di sostituire Tonali".