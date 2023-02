Intervistato da TV Play, l'agente di Jakub Kiwior, Sasha Baranov ha confermato di aver ricevuto offerte da diverse squadre di Serie A, specificando che l'unica tra le big a non essersi fatta avanti per il difensore, ceduto alla fine dallo Spezia all'Arsenal, è stata l'Inter: "In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno avanzato il loro interesse: Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio, volevano portare il discorso all’estate.