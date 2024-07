Besnik Hasi, tecnico del KV Mechelen, potrà contare solo su uno dei tre nuovi acquisti arrivati nell'ultima settimana di mercato in vista dell'esordio in Pro League contro il Bruges, in programma domani: "Vanheusden e Ouattara non sono ancora pronti - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa -. Sarà con noi Petter Nosa Dahl, un giocatore che era nel radar del club già da un po' di tempo: i suoi allenamenti mi hanno soddisfatto".