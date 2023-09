Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, il direttore dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino ha risposto anche su Krstovic, giocatore entrato nelle orbite di mercato dell'Inter: "Era sconosciuto ai più, ma non a chi come noi cerca risorse in mercati alternativi. Con i suoi 23 gol, è stato capocannoniere quindi non era poi così sconosciuto".