Intervenuto nel podcast Einfach mal Luppen, l'ex centrocampista Toni Kroos ha duramente criticato la FIFA per il Mondiale per Club ormai all'orizzonte. L'ex calciatore tedesco dei Blancos ha parlato di sfruttamento e si è schierato da parte di chi ritiene che l'operato del massimo organo di governo mondiale del calcio stia mettendo la salute degli atleti in subordine agli introiti.

"A un certo punto, bisogna svegliarsi e pensare un po’ ai giocatori e un po' meno ai soldi - ha tuonato -. Organizzare un torneo di 4 settimane è semplicemente irresponsabile. Questo sarà un pessimo Mondiale per Club e un pessimo Mondiale. A un certo punto i giocatori si rompono".