Intervistato dal sito RG.org, Thomas Kristensen, difensore danese dell'Udinese, racconta com'è nata la trattativa che lo ha portato in Friuli dall'Aarhus nell'estate del 2003. Un affare che sulle prime non era nemmeno contemplato: "Tra il mio infortunio e la vendita di Yann Bisseck, non era previsto che me ne andassi proprio quell'estate. L'AGF voleva che giocassi un'altra stagione, e non era nelle loro menti o nella mia mente di andarmene subito. C'erano molti club interessati a ingaggiarmi, ma l'Udinese mi voleva davvero tanto, ed era un'opportunità a cui né io né il club potevamo dire di no. È stata una bella operazione, ho già giocato molte partite all'Udinese e ho mostrato molte cose buone in Serie A".

E dire che c'è stato anche il rischio di veder sfumare tutto, come racconta lo stesso Kirstensen: "All'improvviso, c'era una problematica da sistemare e la situazione è diventata davvero intensa. Non era previsto che lasciassi il club, ma l'Aarhus mi ha dato la possibilità di andare in Italia e vedere di persona. Intanto, però, avevano bisogno di un difensore centrale per sostituirmi prima che firmassi il contratto con l'Udinese. Sono andato in Friuli e ho sistemato tutto, però ad un certo punto il giocatore che il club aveva individuato per sostituirmi disse all'Aarhus che aveva scelto un'altra squadra. Quella sera, ero seduto in attesa di firmare i documenti. Alla fine, hanno deciso di ingaggiare Mats Knoester dal Ferencváros per sostituirmi e la situazione è cambiata".