La scelta tattica di Michal Probierz, ct della Polonia, di schierare Piotr Zielinski da playmaker nelle ultime due partite di Nations League convince Marek Kozminski, che intravede nell'interista le caratteristiche per sostituire Grzegorz Krychowiak: "Non mi sorprenderei se finissimo col vedere Zielinski da 6 - le parole dell'ex difensore di Brescia, Udinese e Ancona a Kanał Sportowy -. Dà tantissima qualità nel giocare la palla da dietro. Poi perdiamo qualcosa in avanti, ma nelle ultime partite la nostra formazione offensiva è migliore di quella difensiva".