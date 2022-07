Dopo l'accelerata di ieri sera, Kalidou Koulibaly sarà un giocatore del Chelsea. A riferirlo è Gianlucadimarzio.com che rende noto l'ultimo aggiornamento circa la situazione del difensore partenopeo, destinato a volare al Chelsea. I Blues, come si legge, hanno limato gli ultimi dettagli con il Napoli e hanno raggiunto l'intesa per una cifra che si aggira tra i 38 e i 40 milioni di euro. Il senegalese firmerà un quinquennale da 10 milioni netti l'anno. Un affare che chiuderebbe in maniera pressoché definitiva il discorso Milan Skriniar in ottica Londra.