Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha spiegato quello che è il ruolo di Denzel Dumfries nei suoi schemi alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia: "Ovviamente ho parlato con Denzel della sua posizione. Quando Lutsharel Geertruida si sposta a centrocampo, deve indugiare un po'. In modo da avere sempre tre difensori alle sue spalle. Ma ovviamente deve anche spingersi in avanti. Questa è anche la sua forza. Il punto è che mettiamo in difficoltà un avversario alternando le varie situazioni”.