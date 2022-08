Vigilia di debutto di Premier League con polemica per Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool. Che prima della gara contro il Fulham si scaglia apertamente contro il calendario di questa stagione, fortemente influenzato dalla disputa dei Mondiali in Qatar a novembre: "I giocatori che arriveranno in semifinale e in finale saranno abbastanza impegnati e potranno iniziare a riposare una settimana dopo. Quando parlo di questa storia mi arrabbio. Il mio problema è che tutti sanno che questo calendario non è giusto, ma nessuno ne parla abbastanza spesso. Qualcosa deve cambiare. Dovremmo parlarne in modo appropriatio e dire a Fifa, Uefa, Premier League, FA 'basta, iniziamo a parlarci'. I giocatori sono la componente più importante del calcio, ma ognuno ha i propri interessi e questo non rende le cose più facili".