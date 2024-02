Intervistato da Prime Video France, Khéphren Thuram, giocatore del Nizza e fratello di Marcus, attaccante dell'Inter, ha ricordato il momento in cui si è ritrovato proprio Tikus come avversario sul campo: "L'allenatore mi ha chiamato, e in quel momento ho realizzato che avrei giocato con mio fratello; era come se fossimo nel giardino di casa, era qualcosa di magico. Giocare contro tuo fratello è troppo bello, un sogno che diventa realtà. Quando eravamo più giovani andavamo a scuola a Clairefontaine e guardavamo i gradini (quelli che portano al 'castello', lì dove si ritrova la Nazionale francese, ndr) pensando che un giorno li avremmo scalati anche noi; quando l'ho fatto, l'ho fatto insieme alla persona che forse amo di più al mondo, è stato fantastico.

Ho chiesto a Marcus se ero vestito bene, lui mi ha risposto di sì... Abbiamo anche una giacca, la indosso sulle ginocchia. Ora approvo i vestiti, il taglio, tutto".