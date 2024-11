Vigilia di Champions League anche per il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram. Che prima della conferenza stampa di presentazione della partita contro il Lille ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sulla bella partita giocata in quel di Udine, dove ha propiziato l'azione dell'1-0 bianconero con l'autorete del portiere friulano Maduka Okoye. Che ha suscitato grande gioia in famiglia, come rivela lui stesso: "Chi mi ha scritto prima tra Lilian e Marcus? Mi hanno scritto entrambi, mi hanno detto che sono andato bene ed erano felici".