Il cambio di proprietà al Chelsea ha favorito il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter a meno di un anno dall'investimento monstre da 115 milioni di euro fatto dai Blues per prenderlo dai nerazzurri. A pensarlo è Stephen Kelly, ex difensore irlandese con un passato in Premier League: "Se Abramovich fosse stato ancora lì, la testa di Tuchel sarebbe stata seriamente sul patibolo alla fine della stagione perché è stato fatto un investimento importante che non ha funzionato. Lampard, ad esempio, pagò con l'esonero - le sue parole a BBC Radio 5 -. Se non fosse stato per quello che stava succedendo in società, sarebbe stato un problema più grande per Tuchel. Per un motivo o per l'altro, non ha funzionato qui al Chelsea. Anche al Manchester United non ha fatto benissimo, ma aveva segnato una quota di gol decente. Tuchel non è stato disposto ad adattare il suo stile di gioco per adattarsi a Lukaku e viceversa. È stato uno scontro. Con la rosa che avevano, avrebbero dovuto fare di meglio".