Keita Balde, attaccante del Monza, ha parlato a Cronache di spogliatoio di Simone Inzaghi, dal quale è stato allenato in carriera quando era alla Lazio. "Penso che sia una persona molto intelligente, sa cosa deve fare, come trattare i giocatori, qual è il carattere di ognuno, sa di cosa ha bisogno uno e di cosa ha bisogno un altro", dice Keita.

"Si è fatto le ossa, poi da giocatore capiva cos'era il calcio e conosceva per esempio anche chi faceva la Serie C - continua l'attaccante -. Lui vive di passione, ama il calcio, si vedeva che avrebbe fatto strada, è bello che il lavoro ripaghi. Per me è uno degli allenatori italiani e internazionali più importanti che ci sono in circolazione".