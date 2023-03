Intervistato dal quotidiano portoghese A Bola, il doppio ex di Inter e Benfica Giorgios Karagounis esalta le qualità della formazione di Roger Schmidt sostenendo che le Aguias hanno tutte le carte per arrivare in fondo alla Champions League: "C'erano molte persone che all'inizio non contavano sul Benfica, ma dubito che, attualmente, non riconoscano che è una delle migliori squadre della Champions League e che è un piacere vederli giocare il loro calcio inebriante. Il Benfica ha le condizioni per raggiungere la finale.