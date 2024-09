"Abbiamo giocato una grandissima partita, abbiamo giocato molto bene". Le parole sono di Ricardo Kakà, incalzato da SportMediaset per commentare il momento del Milan dopo la vittoria nel derby: "La squadra ha dato un segnale di reazione. Dopo qanto successo contro il Liverpool, vincere il derby giocando bene è stata una buona risposta. Certamente bisognerà vedere cosa succederà in avanti, ma se il Milan gioca come ha giocato contro l'Inter ci sono buone prospettive per il campionato. Gabbia ha fatto un gran gol, è un giocatore che potrebbe aiutare la Nazionale. Speriamo, sarebbe un altro giocatore del Milan in Nazionale".